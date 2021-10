Sergipe fecha acordo com CVC e volta a receber voos charters

Em parceria com a CVC, o Estado de Sergipe garante oito voos charters de Brasília-DF para Aracaju durante a alta estação

Após 15 anos, o estado de Sergipe volta a operar voos charters (aviões fretados) em parceria com a CVC. O anúncio aconteceu na tarde desta quarta-feira (06), em reunião que envolveu o Secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, e o diretor-executivo de produtos da CVC, Sylvio Ferraz, no stand de Sergipe, durante a maior feira de turismo da América latina — a 48ª Abav Expo Collab, que ocorre no Centro de Eventos, em Fortaleza – CE.

A nova parceria vai contribuir para acelerar a retomada das atividades turísticas, com previsão de voo inaugural para o dia 11 de dezembro, e se estenderá por 8 semanas, período em que ocorre a alta estação.

O secretário, Sales Neto, celebrou a parceria que contribuirá para o fortalecimento das atividades econômicas. “O voo charter (voo fretado) é muito importante para aquecer a economia e todos os setores inseridos nas atividades do turismo, pois, essa modalidade de operações com aviões fretados oferece ao visitante um preço menor que os regulares, e possibilitará um aumento de demanda de turistas, com preços e produtos mais atraentes e competitivos”, disse.

O diretor-executivo de produtos da CVC, Sylvio Ferraz, falou sobre a importância da parceria para o estado. “O voo voltar a trazer para Sergipe, um turismo organizado pela operadora, com todos os nossos negócios e produtos, isso vai ajudar a nossa rede a estar cada vez mais próxima, e complementar experiências diferentes do estado de Sergipe para os nossos turistas. Então, nós estamos muito felizes em poder proporcionar isso, fora os bloqueios que nós já temos de São Paulo, agora também de Brasília”, afirmou.

Por Edicarlos Queiroz