Serviços gratuitos: NAF da Unit realizou mais de 5 mil atendimentos durante a pandemia

O Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil – NAF – da Universidade Tiradentes vem, ao longo do tempo, prestando serviços relevantes para a sociedade de forma gratuita. Mesmo funcionando remotamente durante a pandemia, o NAF realizou mais de 5 mil atendimentos no período. Desde o mês de setembro, o núcleo retomou os serviços de forma presencial.

Além da sede do NAF no centro da cidade, o núcleo continua com atendimentos no CEAC do Aracaju Parque Shopping localizado no bairro Industrial, na capital. Como novidade para este semestre, o NAF também passa a atender no CEAC do município de Lagarto e da Rodoviária Nova em Aracaju e firma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC.

“Esta é mais uma importante parceria firmada pelo NAF. Com esta iniciativa, os estudantes auxiliarão nos processos para a avaliação da instância superior e realizarão o cálculo das pessoas para que elas possam pleitear e juntar suas dívidas, além de unificar atendendo a Lei do Superendividamento”, comenta Flávia Karla Gonçalves, coordenadora do NAF da Unit e professora do curso de Ciências Contábeis da instituição de ensino.

Entre os serviços ofertados pelo núcleo estão a declaração do imposto de renda, malha fiscal, CPF, alteração de CPF, parcelamento de débitos com a Receita Federal ou que já estejam na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, emissão de DARF, das cotas do imposto de renda e verifica a situação fiscal do contribuinte.

“Realizamos também serviços voltados para o microempreendedor individual como inscrição, baixa e parcelamentos do MEI”, salienta a docente. Para se ter uma ideia da relevância do NAF da Unit, no início do ano, o núcleo alcançou a segunda colocação entre os prestadores de atendimentos dos núcleos do Brasil, ficando atrás apenas da oitava região, que é Barueri, em São Paulo.

A coordenadora do NAF da Unit destaca ainda o papel do NAF para a formação acadêmica.

“A prática é um item essencial na formação do aluno de Ciências Contábeis. Ele tem a teoria em sala de aula e, no NAF, o acadêmico consegue colocar essa teoria em prática lidando com o contribuinte, resolvendo problemas dos mais diferenciados possíveis, então o aluno já terá essa expertise para quando for atuar no mercado de trabalho”, enfatiza.

“Quando o estudante finalizar a graduação, ele estará apto para, até mesmo, montar o seu próprio escritório pois terá a expertise técnica e, também, de desenvoltura frente à resolução dos problemas relacionados a área contábil e fiscal”, finaliza a docente da Unit.

O NAF da Unit funciona, de segunda a sexta, das 8h às 12h, na Rua Lagarto, 253, no centro de Aracaju. Já no CEAC do Aracaju Park Shopping, o funcionamento é das 8h às 16h, com distribuição de senha até às 15h30.

