Simão Dias recebe selo de participação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

A Prefeitura Municipal de Simão Dias recebeu, o Selo de Participante do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e outros órgãos de controle. A iniciativa tem como objetivo combater e prevenir a corrupção no âmbito da gestão pública.

De acordo com a gestão municipal, para receber o selo, o município fez uma autoavaliação, na qual faz o compromisso de colocar em prática um plano de ações de combate à corrupção. O questionário aplicado teve por objetivo mapear a gestão pública e identificar pontos em que é possível fortalecer os métodos de controle, transparência e participação social, prevenindo assim a corrupção.

O PNPC é uma proposta inovadora adotada pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), com coordenação e execução da Rede de Controle nos Estados, patrocinada pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Conta com o apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (Abracom), do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

A adesão do município de Simão Dias ao PNPC é mais uma ferramenta importante de combate à corrupção e uma bandeira erguida, no sentido de mostrar a transparência nas ações da gestão pública, reforçando o comprometimento da atual gestão com toda a sociedade que espera, cada vez mais, uma gestão comprometida, responsável e transparente.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias