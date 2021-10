Fim semana prolongado será de céu claro e altas temperaturas

O fim de semana prolongado, em razão do ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Aracaju no dia 11, e ainda por conta do feriado no dia 12, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, terá a predominância de céu claro e temperaturas elevadas em todos os territórios sergipanos.

Segundo informações da Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas – CMT, do sábado, 09 até a terça-feira, 12, as condições atmosféricas atuais continuam sendo de presença de pouca nebulosidade em todo o estado, com a probabilidade de ocorrência de chuvas leves e isoladas nos períodos da madrugada e manhã. Em contrapartida, as tardes serão ensolaradas, com céu claro e presença de poucas nuvens. No litoral, as temperaturas irão variar entre 22,3°C e 29,3°C, já no interior do estado a variação será entre 19,2°C e 31,3°C.

Poucas chuvas

O vapor d’água desprendido do Oceano Atlântico que está sendo transportado para o Litoral do Nordeste através de escoamentos de Leste e Sudeste podem ocasionar precipitações leves e isoladas em áreas que vão do litoral ao Agreste pela convergência de umidade em baixos níveis. No sábado e domingo, a tendência é de chuvas leves e isoladas (concentradas em uma pequena área e com curta duração) em pontos dos Territórios Alto e Médio Sertão. Já na segunda e terça feira, as chuvas passam a ocorrer nas mesorregiões dos Territórios Centro Sul, Grande Aracaju e Sul Sergipano, porém, os modelos dinâmicos de previsão apontam cerca de 10mm acumulados até a próxima terça-feira, 12.

No que se refere aos ventos, a possibilidade é que a velocidade seja mais branda durante o dia e comece a evoluir no final de tarde, atingindo seu pico à noite, com a variação entre 8 e 24km/h. Ressaltando que os efeitos mínimos de advecção (baixa velocidade dos ventos) combinados com as temperaturas mais altas, aumentem a sensação térmica nos próximos quatro dias.

Foto ASN