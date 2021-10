Ações do Terceiro Turno da iluminação são realizadas no povoado Campo Limpo em Simão Dias

Desde que assumiu o município em janeiro, a gestão Nossa Força, Nossa Gente tem realizado com maestria a reposição de lâmpadas em todo território simãodiense, tendo inclusive lançado o projeto Terceiro Turno.

O serviço, sob o comando de equipe de Iluminação Pública da Prefeitura de Simão Dias, ocorre diariamente na cidade e povoados do município.

Na noite da última quarta-feira (6), uma equipe de iluminação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo esteve no povoado Campo Limpo, onde foi realizada reposição de lâmpadas e outros pontos de iluminação foram instalados.

“O compromisso da nossa gestão é promover mais qualidade de vida para à população que necessita de atenção do poder público. O Terceiro Turno é uma realidade em Simão Dias e atende todas as regiões do município”, falou o prefeito Cristiano Viana.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias