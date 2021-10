Ações e articulações políticas em defesa da Engenharia são discutidas no Colégio de Presidentes em Salvador

Ao lado de lideranças do Sistema Confea/Crea/Mútua, o presidente do Crea-SE, engenheiro civil Jorge Roberto Silveira participa da 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes, em Salvador (BA). Um dos assuntos em pauta está o alinhamento de ações e articulações junto ao Congresso Nacional em defesa dos projetos em tramitação de interesse da Engenharia, Agronomia e Geociências.

O presidente do Confea, Joel Krüger destacou o trabalho dos Conselhos Regionais junto a bancada de parlamentares de seus respectivos Estados em defesa dos projetos que seguem tramitando na Câmara dos Deputados e Senado e que tratam de questões que afetam a Engenharia. “Precisamos seguir com este trabalho e acompanhar de perto toda a movimentação no Congresso e a participação dos Creas é fundamental”, afirma Krüger ao ressaltar os contatos políticos que vêm sendo realizados pelo presidente do Crea-SE em defesa de um importante projeto em tramitação na Câmara Federal.

“Estamos fazendo um trabalho de bastidores, conversando com alguns parlamentares e alinhando ações na expectativa de obter resultado favorável para a nossa engenharia em projetos que estão na pauta do Congresso”, disse o presidente, Jorge Silveira.

