Acusado de violência doméstica, homem é preso com maconha e R$ 1.593,00 em espécie

Policiais militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (3ª CIPM ) prenderam, nessa quinta-feira (07), um homem por violência doméstica, durante patrulhamento preventivo no Bairro Alto da Boa Vista, município de Maruim.

Segundo relato policial, a ação ocorreu por volta das 14h, quando os policiais foram acionados para averiguar uma situação de violência doméstica na Avenida Mangue Seco, localizada no referido bairro. Chegando ao local, a vítima estava com ferimentos no braço. O agressor levou os militares à sua residência para pegar a documentação pessoal e, chegando ao local, o homem tentou fugir, mas foi contido pela guarnição.

Durante procedimento de abordagem no interior do imóvel, foram apreendidos maconha e a quantia de R$ 1.593,00 em espécie.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Maruim para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE