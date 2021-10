Adasfa participa de mais uma campanha Adoção de Estimação

Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis participa de mais uma campanha de adoção responsável no RioMar Aracaju

No mês comemorativo o Dia Mundial do Animal, celebrado em 4 de outubro, a campanha Adoção de Estimação conta com uma programação semanal que contempla ONGs e projetos que atuam no resgate e acolhimento de cães e gatos vítimas de maus-tratos ou abandono.

No próximo sábado, 9 de outubro, a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa) estará de volta ao RioMar Aracaju, para participar de mais uma edição da campanha. No dia 16, finalizando o circuito de adoções responsáveis do mês, a ONG Anjos irá contribuir com a ação.

“Vamos retornar ao shopping neste sábado, com esperança de encontrarmos tutores responsáveis para adoção de mais animais. Na última campanha conseguimos adoção para os 12 animais que trouxemos, em sua maior parte filhotes. Para nós, isso é motivo de felicidade, pois sabemos que a adoção é o começo de um novo ciclo de vida para cada animal”, ressalta Antônia Teles, responsável pela administração do abrigo.

O interessado em adotar um pet deve ser maior de 18 anos, apresentar documento de identidade com foto, comprovante de residência e assinar termo de adoção responsável. “Sempre ressaltamos que a adoção é um gesto de amor e precisa ser realizada de forma consciente. Adotar um animal porque está na moda ou porque o vizinho adotou não é um ato legal. O tutor vai levar para casa um animal adulto que passou por traumas ou um filhote que foi abandonado, e ambos precisam de cuidados e muito amor”, pontua Antônia.

A campanha de adoção promovida pelo RioMar acontece na entrada do Edifício Garagem, das 16h às 19h. No dia da ação, os simpatizantes da causa em defesa aos animais podem ajudar a Adasfa doando ração (cães e gatos, filhotes e adultos), produtos de limpeza e higiene, remédios, toalhas e cobertores.

A campanha também conta com o apoio do evento ‘Patrulha Canina’, localizado na Praça de Eventos Rio, que possui como regra de acesso aos brinquedos o cadastro no App RioMar Aracaju Online e a doação de 2 reais, que serão revertidos para a Adasfa, Anjos, Canto Animal e Bicho no Campus.

Serviço

O quê? Campanha Adoção de Estimação, em parceria com a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis – Adasfa.

Quando? Dia 9 de outubro, das 16h às 19h.

Onde? Entrada do Edifício Garagem do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Documentos para adoção? Documento de identidade com foto e comprovante de residência.

Como ajudar a Adasfa? Doando ração (cães e gatos, filhotes e adultos), produtos de limpeza e higiene, remédios, toalhas e cobertores.

Foto_GettyImage l Foto_Victor Caldas

Da assessoria