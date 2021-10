Empresa Altenburg inaugura nova unidade no Nordeste

A nova unidade da empresa catarinense aposta em geração de empregos e sustentabilidade.

Dentro do plano de expansão e atender à demanda de mercado, a Altenburg, empresa catarinense quase centenária (1922-2022), figura hoje como a maior fabricante de travesseiros do Brasil e América Latina.

Conta com uma nova fábrica de 18 mil m², na cidade de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. A escolha pelo estado de Sergipe deve-se: à logística, boa mão de obra e incentivos fiscais.

A empresa, que tem em seu DNA a sustentabilidade, apostou forte na nova unidade Nordeste, onde atua desde 2009. A fábrica atual tem 7,5 mil m² e a nova planta passará a contar com 18 mil m² de área construída, com muita área verde e melhor aproveitamento dos espaços, trazendo a natureza para o dia a dia dos colaboradores.

Para Roberto Carlos Zamprogna, gerente responsável pela unidade, a nova fábrica, além de ser mais sustentável, segue os preceitos de boas práticas investindo em espaços de lazer para os colaboradores. “A Altenburg, pensando no bem-estar, investiu em muitas áreas de convivência como por exemplo: um refeitório moderno, quiosques para descanso, quadras esportivas e espaços com churrasqueiras. Áreas verdes também foram projetadas ao redor da fábrica e tornarão o dia-a-dia mais agradável e aconchegante. Queremos, cada vez mais, que nossos colaboradores possam vivenciar todos os conceitos que entregamos aos nossos clientes. Trabalhar pelo propósito de ampliar o bem-estar de nossos colaboradores está entre os nossos objetivos neste novo espaço”.

Para Tiago Altenburg, diretor comercial e neto da fundadora da empresa, futuro continuador, a nova unidade vem para agregar mais valor pela responsabilidade ambiental e social e será referência para todas as outras unidades (4). “As pessoas estão mais conscientes no meio onde estão inseridas, aliando sempre o respeito ao ambiente e à sociedade. Acreditamos, quando investimos em ações sustentáveis, demonstramos estar preocupados com as futuras gerações e contribui para a valorização da nossa marca e estimula um pensamento mais otimista e solidário” conclui Tiago.

Atualmente, a fábrica tem cerca de 230 colaboradores e com o novo espaço pode chegar a 400. Esta operação amplia as linhas de produtos de edredons, colchas, roupas de cama, protetores, travesseiros e toalhas felpudas.

Na nova fábrica a empresa investiu mais de 30 milhões de pode gerar um faturamento de 100 a 200 milhões nos próximos anos.

Sobre a Altenburg

Chegando ao seu centenário (1922-2022), a Altenburg é uma empresa familiar catarinense e é considerada uma das maiores indústrias têxteis do país. São quase dois mil empregos gerados diretamente, com quatro plantas no Brasil e uma no Paraguai, mais de dez mil pontos de venda e 12 lojas próprias, além de ser a maior produtora de travesseiros do Brasil. Com foco no design, conforto e qualidade, a Altenburg leva todos os meses mais de 1,6 milhões de produtos por todo o Brasil e América Latina. As vendas também ocorrem no e-commerce www.altenburg.com.br.

A nova fábrica está localizada na avenida Industrial Sadi Gitz (antiga avenida Estrutural B, quadra 23, s/n) – Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro – SE.

Foto assessoria

Por Cândida Oliveira