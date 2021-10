Aracaju vacinou mais 4.275 pessoas contra covid-19 nesta quinta-feira, 7

Com 506.068 aracajuanos acima de 12 anos vacinados contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju segue avançando na campanha, que já atingiu 88,79% da população vacinável. No balanço desta quinta-feira, 7, em que mais 4.375 pessoas foram vacinadas, das quais 636 com a primeira dose, 1.606 com a segunda dose, e 2.033 com a dose de reforço.

O município segue aplicando a primeira dose na população adolescente com idade entre 12 e 17 anos, realizando a repescagem das pessoas com 18 anos ou mais, além de cumprir a aplicação da segunda dose e dose de reforço em idosos, profissionais de saúde

“Recebemos muitas informações sobre a importância e os benefícios de tomar as duas doses da vacina, e não faz muito sentido não recebê-las, já que é isso que irá garantir uma maior imunização, incluindo também a dose de reforço e o quanto for necessário para que possamos voltar à rotina normal”, disse.

Reforço para profissionais

Na sexta-feira e sábado, dias 8 e 9, serão vacinados os profissionais de saúde com idade entre 18 e 39 anos. E para ter acesso à imunização, o trabalhador deverá apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência de Aracaju e o cartão de vacinação onde as doses anteriores foram registradas.

Os profissionais que se vacinaram em outros estados devem se cadastrar no VacinAju, disponível no site da Prefeitura. Já os que receberam a vacina no interior do estado, devem buscar o município onde foram aplicadas as doses anteriores, para receber o reforço.

Reforço idosos 60+

Idosos vacinados com a segunda dose até o dia 15 de abril devem buscar a dose de reforço, munidos do documento de identificação com foto e CPF, comprovante de residência de Aracaju e o cartão de vacina.

Acamados ou domiciliados recebem a dose de reforço em casa, conforme agendamento prévio realizado pelas equipes de saúde.

Reforço imunocomprometidos 40+

Pessoas imunocomprometidas com idade acima de 40 anos, que receberam a segunda dose há mais de 28 dias, também podem receber sua dose de reforço. Fazem parte do grupo: pessoas com câncer em quimioterapia; transplantados de órgãos sólidos (rim, fígado, coração, pulmão); pessoas vivendo com a HIV/Aids; pacientes em hemodiálise; pessoas com imunodeficiência primária grave; e com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (artrite reumatóide, espondilite anquilosante, psoríase, artrite psoriática, esclerose múltipla, lúpus eritematoso sistêmico, crohn, retocolite ulcerativa).

Segunda dose

Pessoas com a segunda dose de AstraZeneca previstas até 20 de outubro já podem buscar os pontos de vacinação. Já a D2 de Pfizer está disponível para quem precisa receber a segunda dose até 31 de outubro.

A segunda dose de CoronaVac segue sendo aplicada conforme a data prevista no cartão de vacinação, sem antecipações. Para a D2, em todos os locais, deve ser apresentado apenas o cartão de vacina onde a primeira dose foi registrada, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju. Não é necessário código para receber a segunda dose.

Fonte e foto SMS