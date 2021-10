Belivaldo convoca novos bombeiros e delegados para reforço da segurança. Serão 62 soldados, 8 oficiais e 9 delegados

O governador Belivaldo Chagas assinou a convocação de 70 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) e 9 delegados da Polícia Civil (PCSE). O documento foi assinado na tarde desta quinta-feira (07), no Palácio Museu Olímpio Campos, também pelos secretários de Segurança Pública (SSP), Joao Eloy, e da Administração, Manuel Dernival Santos Neto.

De acordo com o chefe do executivo estadual, a convocação dos candidatos para o início do curso de formação, cria a perspectiva de reforço do efetivo da segurança pública. “Estas convocações de hoje se somam às 555 que fizemos para várias áreas da Administração Pública, em especial para a área da Segurança, ainda em maio. E já anunciei hoje que vamos chamar os cerca de 500 aprovados restantes no concurso em andamento da Polícia Militar de Sergipe até janeiro de 2022”, reforçou Belivaldo.

No CBMSE serão 62 soldados e 8 oficiais que seguem para o curso de formação. Também foi assinada autorização para concurso da Coordenadoria Geral de Perícias, que entra agora na fase de elaboração do edital.

Com essas ações, o Governo do Estado reforça as políticas públicas investidas ao longo dos últimos anos, com o objetivo de ofertar mais qualidade de vida para a população sergipana. “Graças a um trabalho sério, de gestão nas contas públicas, chegamos a este excelente momento no nosso estado, pagando aos servidores públicos dentro do mês depois de 7 anos, antecipando parte do 13º salário e podendo convocar cada vez mais candidatos aprovados”, acrescentou o governador.

Foto: Arthuro Paganini