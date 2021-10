Belivaldo se enxerga em André Moura

Por Adiberto de Souza *

O governador Belivaldo Chagas (PSD) se solidarizou com o ex-deputado federal André Moura (PSC), condenado a oito anos de cadeia pelo Supremo Tribunal Federal. Entrevistado pela rádio Fan/FM, o pessedista disse não ser homem de abandonar os companheiros. Além de um gesto natural de aliado, a solidariedade deixa transparecer a preocupação de Chagas com o seu próprio futuro político. Cassado pela Justiça de Sergipe, o governador dorme e acorda pensando no julgamento de seu recurso pelo Superior Tribunal Eleitoral. Portanto, quando se refere ao condenado André Moura, Belivaldo deve pensar com os seus botões: “Eu posso ser ele amanhã”. E pode mesmo! Caso o TSE confirme a cassação, o hoje chefe do Executivo sergipano ficará com os direitos políticos suspensos, tal qual ocorreu com o ex-deputado, que até a condenação dava como certa a sua eleição para o Senado em 2022. Como se vê, o governador tem motivos de sobra para se olhar no espelho e enxergar a imagem de André. Home vôte!

PT desmente o PT

Rubens Júnior, secretário Estadual de Organização do PT, desmentiu Jefferson Lima, que vem a ser presidente do PT em Aracaju. O desmentido ocorreu após Lima divulgar que “estamos dialogando com vários partidos sobre o espaço de vice-governador e a vaga de Senado em nossa chapa”. Segundo Júnior, Jefferson emitiu uma opinião pessoal, pois “a direção municipal não se reuniu para deliberar sobre o tema eleições 2022”. E disse mais: a discussão sobre a chapa majoritária só ocorrerá “no encontro estadual do PT, convocado para esse fim”. Arre égua!

Aviso à bandidagem

E a bandidagem que se cuide, pois a Polícia Militar vai ser reforçada em mais 500 homens e mulheres. A boa nova foi dada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). Segundo ele, até janeiro de 2022, o estado convocará todos os aprovados no último concurso para a PM. E as notícias ruins para os marginais não acabam por aqui: Belivaldo também informou que convocará os 10 aprovados no concurso para delegado da Polícia Civil, visando melhorar ainda mais a segurança da população. Legal!

Agora vai!

De passagem por Brasília, o deputado estadual petebista Rodrigo Valadares (PTB) bateu na porta da ministra Damares Alves para convidá-la a se filiar no PTB. Lisonjeada com o aceno, a fidalga prometeu pensar na proposta. Também aproveitou para reafirmar seu carinho por Aracaju, onde morou na adolescência. Ministra da Mulher, da Família dos Direitos Humanos, Damares é aquela que jura ter visto Jesus numa goiabeira. Crendeuspai!

Reestruturação do TJ

O presidente do Tribunal de Justiça, Edison Ulisses, entregou ao presidente a Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), dois Projetos de Lei para apreciação dos parlamentares. Ambos propõem alterar a estrutura administrativa do TJ, e reestruturar os serviços notariais e de registro. Também participaram da reunião o corregedor-geral de Justiça, desembargador Diógenes Barreto, e as magistradas Maria da Conceição da Silva Santos e Dauquíria Ferreira. Os projetos devem começar a tramitar no Legislativo já na próxima semana. Ah, bom!

Casa nova

A Câmara de Aracaju volta a ter sessões presenciais no próximo dia 26. Segundo o vereador Nitinho Vitale (PSD), o retorno das atividades no prédio do Legislativo acontece depois da vacinação em massa de servidores e parlamentares. Ele garantiu que serão seguidos os protocolos de segurança sugeridos pelo Comitê Técnico Científico que cuida da pandemia. Será a primeira vez que os vereadores eleitos em 2020 vão participar dos trabalhos no novo plenário. É que o prédio da Câmara passou por uma ampla reforma física, iniciada ainda na legislatura passada. Supimpa!

Volta dos trens

E o deputado federal Bosco Costa (PR) é um incentivador da volta dos trens. O parlamentar defende mais investimentos na rede ferroviária brasileira. Costa entende que o país não pode continuar fazendo o transporte de minérios e cargas diversas apenas em cima de caminhões. De acordo com Bosco, no passado, 80% do transporte de mercadorias entre Aracaju e Salvador eram feitos por trens. “Precisamos voltar a investir neste importante modal”, discursa Costa. Piuí! Piuí! Piuí!

Artistas na campanha

Uma novidade para as eleições de 2022: o Supremo Tribunal Federal autorizou a participação de artistas em eventos de arrecadação de campanhas eleitorais. Os ministros, porém, mantiveram a proibição dos showmícios, que consistem na presença de artistas em comícios e reuniões de candidatos. A maioria do STF entendeu que ao contrário do que ocorre nos showmícios, no caso das apresentações artísticas não está em jogo o livre exercício do voto. Trata-se de mecanismo direcionado aqueles que já aderiram ao candidato. É, pode ser!

A decadência do DEM

O silêncio das lideranças do DEM em Sergipe sobre a rasteira que tomaram da cúpula nacional do partido, expõe a fraqueza da legenda aqui na terrinha. Fosse em outros tempos, o comando do Democratas não aceitaria que o novo partido União Brasil fosse comandado no estado por uma liderança oriunda do PSL. O episódio deixou evidente o que já se sabia: como o DEM sergipano perdeu a importância eleitoral, a sua cúpula nacional preferiu apostar na força política do ex-deputado federal André Moura (PSC), relegando a senadora Maria do Carmo Alves ao último plano. Misericórdia!

Queiroga na CPI

A CPI da Covid-19 aprovou requerimento do senador Alessandro Vieira (Cidadania) reconvocando para depor o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O parlamentar sergipano disse que “na oitiva anterior dele, alertei que chegaria o dia de escolher entre o diploma e o cargo. Este dia chegou e, aparentemente, Queiroga optou pelo cargo”. Esta é a terceira vez que a CPI convoca o ministro para falar sobre os desencontros registrados no Ministério durante a pandemia da covid-19. Só Jesus na causa!

