Confira vacinação em São Cristóvão no fim de semana e feriado

A vacinação contra a covid-19 em São Cristóvão continua nesta sexta (08) com a vacinação da população de 18 anos ou mais com a 1ª dose, e com a 2ª dose para pessoas que tomaram a vacina Fiocruz até 30/07 e Pfizer até 08/08. A 2ª dose do imunizante também está sendo realizada para pessoas que tomaram a vacina CoronaVac e estão atrasadas ou no prazo.

Já no final de semana e véspera de feriado haverá vacinação no sábado (9) e na segunda (11), nos 3 pontos de vacinação: UFS, Salão Paroquial e Jairo Texeira. No domingo (10) e na terça (12 feriado) não haverá vacinação.

Dose de reforço para idosos: 70+

Além disso a dose de reforço está sendo aplicada para os idosos de 70 anos ou mais e está sendo realizada para aqueles que já completaram 6 meses da última dose. Estão liberados para esta dose de reforço os idosos que tomaram a última vacina até 08/04.

Dose adicional para Imunossuprimidos

As doses para o grupo dos imunossuprimidos também estão disponíveis para os que completaram 28 dias da última dose contra Covid-19.

Fazem parte deste grupo:

I – Imunodeficiência primária grave.

II – Quimioterapia para câncer.

III – Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas

(TCTH) uso de drogas imunossupressoras.

IV – Pessoas vivendo com HIV/AIDS.

V – Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente,

por ≥14 dias.

VI – Uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela 1).

VII – Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias.

VIII – Pacientes em hemodiálise.

IX – Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Documentos necessários – imunossuprimidos

Identidade, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de São Cristovão e relatório médico comprovando que o indivíduo possui imunossupressão e se enquadra nos critérios relacionados acima.

Dose de Reforço para os profissionais da saúde

Os profissionais de saúde que trabalham em São Cristóvão também podem receber a dose de reforço (3ª dose). Estão liberadas as doses para os profissionais que tomaram a segunda dose até 31 de março de 2021.

Os pontos de vacinação para os profissionais da saúde são: UBS Ironia Maria (bairro Romualdo Prado), Salão Paroquial (Eduardo Gomes) e UFS (Centro de Vivência).

Vale lembrar que as doses para os adolescentes continuam suspensas até que a SMS receba nova remessa para dar continuidade à vacinação deste público.

Documentos necessários

Identidade, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de São Cristovão. No caso da segunda dose, levar cartão de vacinação e identidade.

Locais de vacinação em São Cristóvão, sempre de 9h às 12h e de 13h às 16h ou até acabarem as doses:

– Universidade Federal de Sergipe- UFS (Centro de Vivência); segunda a sábado

– UBS Mariano Nascimento (Rosa Maria); seg. a sexta

– Salão da paróquia do Loreto (Eduardo Gomes); segunda a sábado

– UBS Jairo Teixeira (Centro); segunda a sábado

– UBS Irônia Maria Aragão (Romualdo Prado); seg. a sexta

– UBS Sinval José de Oliveira (São Gonçalo); seg. a sexta

– UBS Raimundo Aragão (Divineia); seg. a sexta

– UBS Saúde Luiz Alves (Luiz Alves) segunda, quarta e sexta;

– Paróquia Nossa Senhora das Graças (próximo a UBS Antônio Florêncio – Tijuquinha) – segunda, quarta, quinta e sexta;

Locais de vacinação no final de semana e feriado, sempre de 9h às 12h e de 13h às 16h ou até acabarem as doses:

Universidade Federal de Sergipe- UFS (Centro de Vivência);

Salão da paróquia do Loreto (Eduardo Gomes);

UBS Jairo Teixeira (Centro);