Espetáculos infantis animam a temporada das crianças no Jardins

Além das apresentações que acontecem de 14 a 17 de outubro, presença do personagem Dino e exposição ‘Mundo Jurássico’ integram a programação especial em homenagem à garotada

Narizinho e a inseparável boneca Emília chegam para alegrar ainda mais as comemorações em homenagem à criançada no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). De 14 a 17 de outubro, o ‘Jardins da Diversão’ brinda as famílias com espetáculos gratuitos protagonizados pelos personagens da Live Produções. As apresentações acontecerão na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, com sessões às 15h, 16h e 17h. O acesso será limitado, seguindo todos os protocolos sanitários necessários. E para curtir os espetáculos, basta retirar a pulseira de acesso, antecipadamente, nas lojas infantis.

Confira a programação:

14 de outubro (quinta-feira) – Narizinnho no Reino das Águas Claras

Sessões: 15h (retirar a pulseira na loja TipTop) | 16h (Milon) | 17h (Cambalhota);

15 de outubro (sexta-feira) – Narizinnho no Reino das Águas Claras

Sessões: 15h (Bibi) | 16h (Lilica&Tigor) | 17h (Malwee Kids);

16 de outubro (sábado) – Narizinho em Uma Aventura na Terra do Nunca

Sessões: 15h (Piticas) | 16h (Ri Happy) | 17h (Panda Pool);

17 de outubro (domingo) – Narizinho em Uma Aventura na Terra do Nunca

Sessões: 15h (Puket) | 16h (Jessé Variedades) | 17h (Ri Happy)

A programação especial do Dia das Crianças no Shopping Jardins conta também com a exposição ‘Mundo Jurássico’, que acontece até 12 de outubro na Praça de Eventos Ipê. O acesso é gratuito e o visitante encontra réplicas de dinossauros em tamanho real, com sons e movimentos, como se estivessem em seus habitats naturais.

Outra atração imperdível é a presença do personagem Dino. O gracioso dinossauro estará no jardim de inverno do shopping para tirar fotos com a garotada no dia 12 de outubro, das 15h às 18h. O acesso será gratuito e limitado a 12 crianças acompanhadas de um adulto responsável cada, por sessão. Para participar, basta o adulto apresentar cadastro na plataforma Shopping Jardins Online.

Jardim da Diversão

O quê? Espetáculos infantis apresentados pela Live Produções.

Quando? 14 a 17 de outubro. Sessões às 15h, 16h e 17h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins, localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, em Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito, mediante retirada de pulseira de acesso nas lojas infantis.

Mais informações: (79) 2107-5555| shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins

Fotos: Divulgação

Da assessoria