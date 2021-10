Fator André e as candidaturas

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A decisão adotada pelo Supremo em relação ao ex-deputado federal André Moura, mexeu com todos os segmentos políticos de Sergipe, em relação às eleições majoritárias do próximo ano. Alguns membros da situação e da oposição não comemoraram a condenação, mas internamente sentiram alívio em relação à disputa pelo Senado Federal. De todas as formas, o nome de André pesava, em razão de sua posição natural entre o eleitorado, de forma específica, como em toda sociedade pela forma como foi conduzida, dando o tom de que havia uma ação política para tirá-lo da disputa.

O nome de André Moura como candidato ao Senado passou a parece imbatível. Com a sentença, a primeira impressão foi de que, quem tinha receio de disputar o mandato em razão da sua presença em qualquer chapa, teria ficado mais à vontade para se colocar à disposição sem receio e disposto a ir à frente contra qualquer outro adversário. Como André não se curvou, e se manteve disposto a ir às últimas consequências para ser absolvido e buscar o mandato que tenta desde as eleições de 2018, o que parecia porteiras abertas para os que estavam recolhidos, passou a provocar receio de levar adiante a candidatura ousada.

André Moura agiu rápido, tanto no jurídico quanto no político. Seus advogados já contestaram a condenação e acreditam na absolvição. Seus aliados mantiveram sua candidatura inalterada e até maior incentivada. Demonstraram-lhe apoio total e absoluta solidariedade, confirmando que acreditam e confiam nele, e o desejam na chapa majoritária da base aliada como candidato a senador. Conversou com Fábio Mitidieri, com Edvaldo Nogueira e com Belivaldo Chagas e percebeu que todos acreditavam na capacidade de manter-se na disputa, além de admitirem que os fatos levados a julgamento não tinham consistência, pela fragilidade de um processo que se arrasta por mais de 20 anos.

O governador Belivaldo Chagas concedeu uma entrevista ontem e deixou claro que a sua posição era de aguardar o desenrolar dos acontecimentos, porque tinha perspectiva de que o ex-deputado federal André Moura estaria na chapa majoritária. Tanto que adiou para mais adiante – novembro ou dezembro – a data que seria realizada a reunião da base aliada para escolha do nome que disputaria a sucessão. Belivaldo deixou claro que a decisão ocorreu por conta da situação do ex-deputado federal André Moura, que recentemente foi condenado pelo STF. Acrescentou que não é homem de abandonar os companheiros, se referindo ao que aconteceu com o ex-deputado André Moura.

Entrevista repercute

Repercutiu muito a entrevista que o governador Belivaldo Chagas (PSD) concedeu radialista Narciso Machado, exatamente porque revela o seu posicionamento em relação a manter o nome de André Moura ao Senado.

*** Belivaldo estava com tudo o que disse contido, desde o momento em que o senador Rogério Carvalho (PT) expôs críticas ao Governo nas redes sociais.

*** Belivaldo prorroga o prazo para anúncio do candidato a governador pela base aliada, porque dará tempo para que André Moura seja candidato.

Esteve com Valmir

Belivaldo Chagas disse que já recebeu o ex-prefeito Valmir de Francisquinho em seu gabinete e que conversou “também sobre política, mas muito pouco”.

*** Disse ainda que nunca pressionou Valmir e nem falou diretamente sobre ele estar conosco ou não: “agora, é um nome respeitado em Sergipe, que todo mundo gostaria de ter em seu agrupamento”.

Tem toda a razão

Membro importante da base aliada disse que Belivaldo Chagas tem toda a razão em prorrogar a data para escolha do nome que poderá sucedê-lo.

*** Lembrou da luta de Belivaldo para vencer a Pandemia e admite que “ele está vencendo esse vírus terrível que se apresentou e tivemos que combatê-lo”.

*** Acrescentou que agora surge “a questão do André Moura, que hoje é importante para a coligação e precisamos aguardar e ser solidário com ele. Acho que o governador agiu corretamente”.

Candidatura ao Senado

O mesmo membro da base desaprova “completamente, que qualquer membro do nosso arco de aliança hoje se lance candidato a senador da República. Isso não é hora”.

*** – Nós temos praticamente consolidada a indicação de André Moura para o Senado e acho inoportuno qualquer membro do agrupamento querer se lançar candidato a senador nesse momento, disse.

*** E concluiu: “aquelas pessoas que já postulavam tudo bem, mas fazê-lo agora acho inoportuno”.

André com D. Maria

O ex-deputado André Moura, presidente do União Brasil em Sergipe, esteve ontem com a senadora Maria do Carmo Alves. A conversa entre os dois foi considerada boa.

*** Não houve nenhum problema sobre a formação do UB44 e marcaram uma reunião para a próxima semana, em Sergipe, com o objetivo de organizar o partido: “precisamos muito do apoio da senadora”, disse André.

Conversa com Machado

André disse ainda que também vai conversar com o ex-deputado José Carlos Machado, com Luciano de Menininha e com Ana Alves: “tudo será feito em conexão com D. Maria”.

*** André Moura fez questão desse encontro com D. Maria, para acabar especulações em tono disso. Para ele, a senadora será prestigiada dentro do novo partido, também em homenagem ao ex-governador João Alves Filho.

Não terá showmício

STF manteve a regra eleitoral que proíbe showmícios para promover candidatos em campanhas eleitorais. Mas foi autorizada a participação de artistas em eventos de arrecadação de recursos para candidatos nas eleições de 2022.

*** Um exemplo de “showmício” é a apresentação de artistas em comícios e reuniões eleitorais de forma gratuita. A ação foi apresentada próximo das eleições de 2018.

Sem chapa puro sangue

O Partido dos Trabalhadores, através do Diretório Municipal de Aracaju, deixa claro que não terá chapa puro sangue, com o ex-deputado Marcio Macedo ao Senado, na chapa de Rogério Carvalho a governador.

*** Tanto o vice quanto o Senado serão indicados por partidos que o PT vem dialogando em Sergipe, para composição.

*** A executiva estadual do PT também está conversando com Márcio Macedo, para que ele seja candidato a deputado federal, ao lado de João Daniel e Eliane Aquino.

Grupo dos 30 mil

Capitão Samuel diz que ele, Heleno Silva, Jony Marcos, Thiago Barbosa (de Joaldo), Rodrigo Valadares, uma candidata da Igreja Universal e mais duas mulheres compõem a chapa titular do “Grupo dos 30 (mil votos)”.

*** Samuel diz ainda que temo mais três pretendentes no banco de reserva. Os Partidos que estão interessados são PL, Republicano, Avante, PTB e Pros.

Denúncias graves

O senador Rogério Carvalho (PT) disse que são gravíssimas as denúncias do médico Walter Neto na CPI. A Prevent Senior desrespeitava a autonomia médica.

*** – O plano de saúde proibia que os profissionais usassem até mesmo as máscaras de proteção. Enquanto isso, o Cremesp se mantinha em silêncio.

Luciano e Movimento

O diretor de Assuntos Institucionais da Alese, Venâncio Fonseca, convidou membros do Movimento Polícia Unida, para um encontro com o presidente da Alese, deputado Luciano Bispo (MDB).

*** O assunto foi o adicional de periculosidade e as últimas mobilizações, para buscar a abertura da negociação e o distanciamento da relação entre a categoria e o Governo.

Daniele à vontade

A delegada Daniele Garcia, presidente do Podemos em Sergipe, participou ontem à noite de reunião da Executiva Nacional, para discutir as eleições do próximo ano.

*** Através de Zap, Daniele disse que “não batemos o martelo sobre candidaturas. Renata Abreu me deixou bem à vontade para disputar qualquer mandato na próxima eleição”.

Giro pelas redes sociais

Mônica Bergamo – Atenção: Justiça determina que Deltan Dallagnol pague R$ 40 mil a Renan Calheiros por danos morais.

Joel Pinheiro – O senador Alessandro é um exemplo de competência e integridade no Senado. Não deixa a disputa política falar mais alto do que o bem do Brasil.

Eunício Oliveira – A pedido do presidente Lula, reuní meus colegas emedebistas em Brasília para uma conversa sobre a conjuntura e os desafios para 2022.

Anna Carla Shmitt – Ninguém pode ser obrigado a aderir a nada de ninguém. Existem circunstâncias que silenciar pode ajudar.

Portal Terra – Paciente da Prevent Senior revela à CPI que médicos tentaram convencer sua família a retirá-lo da UTI.

Thiago Brasil – Médico da Prevent Senior revela que às vezes o paciente chegava e o chefe já mandava colocar direto no paliativo (pra matar logo)!

Metrópoles – Ex-estagiária do ministro Lewandowski, informante de bolsonaristas é alvo de operação da Polícia Federal.

Matheus Ferreira – Deputado de Goiás, Cairo Salim (Pros) quer proibir atletas transexuais de participarem de competições no estado.