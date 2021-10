Feriadão: Aracaju vacinará contra covid no sábado e na segunda, dias 9 e 11

A partir deste sábado, a Secretaria Municipal da Saúde passa a antecipar segunda dose (D2) de AsraZeneca para quem precisa receber o imunizante até 31 de outubro. Os pontos de vacinação funcionarão no sábado, dia 9, e na segunda-feira, dia 11, para D2 de AstraZeneca, de Pfizer e de CoronaVac; repescagem para maiores de 18 anos; repescagem para adolescentes entre 12 e 17 anos; terceira dose para imunossuprimidos a partir de 40 anos; terceira dose para idosos que receberam a segunda dose até 15 de abril; e terceira dose de profissionais de saúde que receberam segunda dose até 31 de março.

Não haverá vacinação no domingo, dia 10, e na terça-feira, dia 12.

A repescagem para maiores de 18 anos e segunda dose de CoronaVac estarão disponíveis na Unit, Pio Décimo e Estação Cidadania, das 8h às 16h. Para receber o imunizante, é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacina.

Já a segunda dose de AstraZeneca, ofertada para quem precisa tomá-la até 31 de outubro, estará disponível nas UBSs Augusto Franco, Cândida Alves, Francisco Fonseca, Pio Décimo, Externato São Francisco e auditório anexo à Escola Presidente Vargas, das 8h às 16h. Também é possível receber a segunda dose nos drive-thurs da Sementeira e do 28 BC, das 8h às 17h, sem a necessidade de apresentação de código.

Já a segunda dose de Pfizer, disponível para quem precisa receber a vacina até 31 de outubro, está ofertada na Estação Cidadania, Riomar, Aracaju Parque Shopping, Auditório anexo à Escola Presidente Vargas, Unit, UBSs Santa Terezinha e drive da Sementeira e do 28 BC.

A primeira dose de adolescentes entre 12 e 17 anos é ofertada na Estação Cidadania, Riomar, Aracaju Parque Shopping, Auditório anexo à Escola Presidente Vargas, Unit, UBSs Santa Terezinha e drive da Sementeira.

Para o adolescente ser imunizado, é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência no nome dos pais ou responsável, e carteira de vacinação (se tiver). Para o adolescente receber primeira dose no drive da Sementeira, é preciso fazer cadastro no site da Prefeitura e apresentar código autorizativo.

Terceira dose

A terceira dose para idosos que receberam a segunda dose até 15 de abril também será administrada no sábado e na segunda-feira. Os pontos de vacinação são: Estação Cidadania, Riomar, Aracaju Parque Shopping, Auditório anexo à Escola Presidente Vargas, Unit, UBSs Santa Terezinha e drive da Sementeira. Não é necessário apresentar código pata terceira dose. É obrigatória apresentação de documento com foto e do cartão de vacinação.

Os imunossuprimidos a partir de 40 anos, que tenham recebido segunda dose há 28 dias podem receber a dose de reforço nos mesmos pontos dos idosos. É obrigatória apresentação de documento com foto, do cartão de vacinação e de relatório médico.

Profissionais de saúde que receberam segunda dose até 31 de março também devem buscar a dose de reforço ou terceira dose. Os pontos são: Estação Cidadania, Riomar, Aracaju Parque Shopping, Auditório anexo à Escola Presidente Vargas, Unit, UBSs Santa Terezinha e drive da Sementeira. Não é necessário apresentar código pata terceira dose. É obrigatória apresentação de documento com foto e do cartão de vacinação.

Foto: Marcelle Cristinne