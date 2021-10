MPF recebe denúncia de suposta “rachadinha” no gabinete do deputado Samuel Carvalho

O Ministério Público Federal de Sergipe (MPF-SE) recebeu denúncia que pode caracterizar um suposto esquemas de ‘rachadinhas’ no gabinete do deputado Dr. Samuel Carvalho (Cidadania).

O MPF enviou a denuncia para o MPE e as informações são de que GAECO vai apurar a denuncia de dona Gildete Menezes, após um áudio que foi divulgado.

Segundo a denuncia, Gildete foi contratada com um salário de 2.800, mas só ficava com 600 reais. Inicialmente, entregava ao chefe de gabinete, Carlos Almeida, e depois Adriana Carvalho, esposa do deputado, teria exigido que o dinheiro fosse entregue diretamente a ela. Pelos 600 reais, a denunciante confirma que realizava trabalho de faxina na casa da própria irmã, de nome Silvia, sogra do deputado.

No telefonema ainda fica claro que pelo menos outras duas pessoas, também devolviam a maior parte do salário.

Na conversa, Gildete Menezes afirma que a esposa de Doutor Samuel Carvalho, Adriana Menezes, ficava com parte significativa do salário pago pela Alese. O chefe de gabinete, José Carlos Almeida também confirma que teve que intervir no pedido de exoneração de outra servidora chamada Maria Alcileide Costa da Silva, conhecida como Leda.

Denuncia – O Ministério Público Federal em Sergipe informa que em 29/09/21 recebeu, através de seu sistema de denúncias, manifestação sobre possível irregularidade na contratação de funcionários para cargos em comissão no gabinete do deputado estadual Samuel Carvalho. A manifestação está em fase de distribuição e, após sorteio eletrônico, passará a ser analisada pelo procurador designado.

O Ministério Público Federal promoveu o declínio de atribuição em favor do Ministério Público Do Estado De Sergipe –MPE/SE, para a adoção das medidas cabíveis.

A Ouvidoria do Ministério Público Estadual encaminhou à Procurador-Geral de Justiça, através do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), gerando o expediente nº 20.27.0048.0004153/2021-98 e o GAECO encaminhou a Denúncia para o Procurador Geral de Justiça.

Com informações do Ajunews