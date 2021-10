Petrobras anuncia novo aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (08), véspera de feriado prolongado, um novo reajuste no preço da gasolina, que passa de R$ 2,78 para R$ 2,98 por litro (R$ 0,20) para as distribuidoras e do Gás Liquefeito de Petróleo (GLS), de R$ 3,60 para R$ 3,86 por kg, equivalente a R$ 50,15 por 13kg, refletindo reajuste médio de R$ 0,26 por kg. Os novos preços começam a ser aplicados já neste sábado (9). Segundo a empresa, a variação do preço da gasolina na bomba de combustível deve ser de R$ 0,15 por litro.

“Após 95 dias com preços estáveis, nos quais a empresa evitou o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais, a Petrobras realizará ajuste no preço do GLP para as distribuidoras. Para a gasolina A, o período de estabilidade foi de 58 dias”, diz um comunicado da empresa.

Ainda segundo a Petrobras, o reajuste é importante para garantir que o mercado continue sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento. De acordo com a estatal, os ajustes refletem parte da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo, impactados pela oferta limitada frente ao crescimento da demanda mundial, e da taxa de câmbio, dado o fortalecimento do dólar em âmbito global.

Fonte: Gazeta do povo