PM prende homem acusado de praticar estupro contra criança em Aracaju

Policiais da Força Tática/1°BPM, prenderam nesta sexta-feira (08) no bairro 17 de março, homem com Mandado de Prisão em aberto, acusado de praticar estupro contra criança na cidade de Aracaju.

A guarnição do Tático 13, realizava patrulhamento na região, quando visualizaram três indivíduos em atitude suspeita, transitando na via. Após abordagem pessoal e consulta de antecedentes criminais, identificaram Rafael Benedito da Silva, com Mandado de Prisão em aberto.

O acusado foi conduzido à Delegacia da área para adoção de providências que o caso requer.

Fonte e foto Força Tática/1°BPM