Prefeitura de São Cristóvão decreta ponto facultativo nesta segunda (11)

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, assinou ontem (07) o decreto Nº 416/2021, que concede o ponto facultativo para a próxima segunda-feira (11). A decisão ocorreu em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado no dia 12 de outubro.

Com isto, os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo estarão com suas atividades suspensas no dia 11 de outubro. O ponto facultativo não afetará os serviços essenciais do município.

Foto: Heitor Xavier