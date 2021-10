Procon Aracaju divulga pesquisa comparativa de preços para o Dia das Crianças

Com a proximidade do Dia da Crianças, comemorado em 12 de outubro, a busca por itens infantis movimenta o comércio aracajuano. Para auxiliar os consumidores e monitorar o mercado, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), divulga uma nova pesquisa comparativa de preços voltada a esse segmento.

O órgão, que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou levantamento de preços para 20 diferentes produtos, em três sites de compras online e três lojas físicas localizadas na capital. Os valores foram cotados nos dias 6 e 7 de outubro e poderão ser acrescidos de taxas referente ao frete.

Entre os itens verificados está o Hot Wheels Lava Rápido, que apresentou menor preço de R$245,92. Já o quebra-cabeça 3D Módulo Lunar Apollo consta com menor valor de R$32,54. Entre os jogos que constam na tabela está também o Banco Imobiliário, com preços entre R$140,00 e R$83,90.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, salienta que, para as compras realizadas pela internet, é importante verificar a segurança do site, como a observação de um cadeado fechado na barra de navegação. O consumidor também deve priorizar a compra em sites brasileiros, com prazo de entrega mais curto.

“É recomendado priorizar o pagamento através dos cartões e não por boleto bancário. O boleto pode indicar indícios de fraude, em caso de clonagem dos sites. Além disso, para pagamento através de Pix, é importante verificar, cuidadosamente, os dados da empresa antes de efetivar a transferência”, salienta.

No caso de compras realizadas pela internet o consumidor pode exercer o direito ao arrependimento no prazo de sete dias, contados a partir da entrega do produto. Para as compras em lojas físicas, deve ser observada a política de troca de cada estabelecimento.

Para o esclarecimento de dúvidas ou registro de reclamações, o Procon Aracaju pode ser acionado por meio do SAC 151 ou do número 3179-6040, que funcionam em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhas a solicitação através do e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

Confira a tabela completa.