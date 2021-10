Samuel comemora autorização da ordem de serviço do canal Xingó

Na última terça-feira, 05, o deputado estadual Capitão Samuel esteve em Brasília, onde participou do Primeiro Simpósio da Cidadania Cristã do Brasil. Entre os assuntos abordados pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o mais relevante para o estado de Sergipe foi à assinatura da ordem de serviço do Canal Xingó.

A primeira fase do Canal Xingó corresponde ao trecho desde a tomada d’água no reservatório de Paulo Afonso IV até Poço Redondo (SE), seguida de um túnel, segmentos de canal, aquedutos, estruturas de controle, tomadas d”água, sistema de drenagem, sistema viário e sistema energético. Desde a captação, a obra passará por Santa Brígida (BA) e Canindé de São Francisco (SE), até o antigo reservatório R-5, em Poço Redondo (SE), totalizando 114,55 Km de extensão.

O projeto prevê cerca de 300 canais para o abastecimento de água, que saem da Bahia, e irão alcançar os seis municípios do sertão sergipano, que são: Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre , Nossa Senhora da Glória e Aparecida.

Segundo o Capitão Samuel, esta obra será um divisor de águas para o povo sertanejo. “Quando pensamos no sertão, só enxergamos a seca, o sofrimento de pessoas e animais em busca da sobrevivência. Esta é uma obra grandiosa e será a maior riqueza para o povo sertanejo que sofre pela falta de água”, declara.

Fonte e foto assessoria