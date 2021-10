Shopping  promove ações educativas e acesso à reconstrução de aréola através de tatuagem reparadora

Mês dedicado à prevenção do câncer de mama, o empreendimento muda a cor da fachada, apresenta ação educativa sobre a doença e acolhe estúdio especializado em tatuagem de aréola

Outubro é o mês dedicado à prevenção do câncer de mama, doença que se manifesta com muita frequência entre as mulheres. No combate à enfermidade, sabe-se que a prevenção e detecção precoce seguida do tratamento possibilita a chance de cura em até 95%, na maior parte dos casos.

Durante todo o mês, ocorrem inúmeras ações através do movimento Outubro Rosa, que tem como objetivos chamar a atenção da população em geral e levar informação ao público esclarecendo sobre a doença, como uma forma de prevenir o câncer de mama.

Para se somar à luta contra o câncer, o RioMar Aracaju promove ações educativas que buscam esclarecer e conscientizar o público. Além disso, o shopping irá permanecer com a fachada vestida com a cor que representa o movimento Outubro Rosa, até o dia 31.

A partir de segunda-feira (11), o RioMar Aracaju, em parceria com a Cemise, irá compartilhar uma série de vídeos nas redes sociais intitulada Minuto RioMar. As postagens irão contar com a participação de médicos para esclarecer o público sobre os mitos e verdades a respeito do tema que tanto assombra as mulheres. De forma simples e didática, a ação irá mostrar que a prevenção salva vidas e que existe cura para o câncer de mama.

Loja Rosa

De 11 a 31 de outubro, o shopping irá acolher a Loja Rosa, uma parceria entre o RioMar e o Studio Diamond comandado pelo tatuador Danillo Vieira, especialista em devolver a autoestima de mulheres mastectomizadas através do desenho da aréola.

Durante o período, Danilo estará à disposição das pacientes oncológicas que desejem se submeter gratuitamente à tatuagem reparadora ou receber informações sobre a micro pigmentação. Para o procedimento de reconstrução é necessário agendamento e liberação médica.

Além das tatuagens reparadoras, com o objetivo de enaltecer e empoderar o feminino, a Loja Rosa irá promover sessões de flash tattoo, só para mulheres, a um preço acessível. O espaço ficará localizado no primeiro piso, bem pertinho da Centauro, e irá atender no mesmo horário de funcionamento do shopping.

Ação solidária

Os clientes em compras na plataforma digital riomararacajuonline.com.br, poderão colaborar com a Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia de Sergipe (Avosos) e o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gaac), duas instituições importantes na luta contra o câncer. Para ajudar é só clicar na aba ‘Outubro Rosa’, escolher a instituição e a quantia a ser doada. Os valores serão depositados integralmente nas contas das instituições.

Foto GettyImage

Da assessoria