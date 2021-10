Shoppings de Aracaju oferecem roteiro de diversão para as famílias aproveitarem o Dia das Crianças

Parques infantis, feira literária, exposição de dinossauros, encontros com personagem e sessões de cinema integram a programação do feriado

O Dia das Crianças é uma das datas mais aguardadas pelos pequenos e eles merecem uma comemoração recheada de alegria, não é mesmo? Para celebrar a data, o RioMar Aracaju e o Shopping Jardins prepararam um roteiro com atrações imperdíveis, que vão deixar o passeio da criançada ainda mais especial.

Os centros de compras e entretenimento funcionam normalmente no final de semana e na segunda-feira (11). Na terça-feira (12), as praças de alimentação, restaurantes e operações de lazer operam das 12h às 21h; demais lojas e quiosques, das 14h às 20h. Confira as dicas, reúna a família e aproveite a diversão!

Um cineminha pra lá de especial

Para quem não dispensa um bom filme, uma passadinha no Cinemark dos shoppings RioMar e Jardins é uma excelente pedida para o dia 12 de outubro. Permanecem em cartaz, especialmente para a garotada, as animações ‘Patrulha Canina’ e ‘Ainbo, a Guerreira da Amazônia’. Para os maiores, a estreia ‘Shang-Shi e a Lenda dos Dez Anéis’ é uma boa dica de entretenimento. Confira a programação completa em cinemark.com.br.

RioMar Aracaju

Diversão com a Patrulha Canina

Na Praça de Eventos Rio, os pequenos se divertem com a turma da Patrulha Canina. Junto aos heroicos filhotinhos, Chase, Zuma, Marshall e Everest, a garotada embarca numa brincadeira animal, tendo como cenário os pontos mais incríveis da cidade Baía da Aventura. A atração conta com sessões de 20 minutos e tem capacidade máxima para 20 pequenos aventureiros. Durante esse tempo, a presença de um responsável é obrigatória. O acesso é gratuito mediante cadastro no RioMar Aracaju Online e doação voluntária de 2 reais. O valor arrecadado será destinado às ONGs Adasfa e Anjos e aos projetos Bicho no Campus e Canto Animal, que acolhem os bichinhos em situação de abandono e maus-tratos e lutam pelos direitos de cães e gatos.

Feira de Livros Eu Amo Ler

Os livros são grandes companheiros que conduzem as crianças ao mundo da imaginação e na feira de livros ‘Eu Amo Ler’, meninas e meninos encontram uma grande variedade de títulos, que vão dos clássicos da literatura infantil, como os contos de fadas, aos didáticos e de entretenimento, que despertam a curiosidades da garotada. A feira está instalada no primeiro piso do shopping, na Praça de Eventos Mar. O acesso é gratuito.

Game Station

O parque eletrônico está com tudo pronto para que o Dia das Crianças seja mais que especial. Brinquedos de última geração prometem fazer a alegria dos baixinhos e também dos altinhos. O Game Station irá funcionar das 12h às 21h. É só chegar e se jogar na diversão!

É do Balacobaco

O Balacobaco Play preparou uma animada programação para o fim de semana que antecede o Dia das Crianças. No sábado (9), a diversão fica por conta de muitas brincadeiras e distribuição de brindes. No domingo (10), os pequenos participam da aventura Caça ao Tesouro. Na segunda (11) um Camarim será palco de muitas brincadeiras e recreações. E na terça (12), Dia das Crianças, o espaço irá contar com a apresentação de um mágico. Todas as atrações irão acontecer às 15h.

Shopping Jardins

Mundo Jurássico

O passeio pelo Shopping Jardins está ainda mais divertido nessa temporada das crianças. Réplicas incríveis do Tiranossauro Rex, Carnotauro, Amargasauro e outros dez dinossauros entretêm as famílias em diferentes pontos do mall, em especial na Praça de Eventos Ipê, em frente à Riachuelo, onde está a maioria deles. Todas as esculturas têm tamanho natural, sons e movimentos que tornam a experiência ainda mais realista. A exposição ‘Mundo Jurássico’ acontece até terça-feira (12) e o acesso é gratuito.

Encontros com Dino

Na terça-feira (12), o personagem Dino estará no Shopping Jardins para tirar divertidas fotos com a criançada. O encontro com o gracioso dinossauro acontecerá das 15h às 18h no jardim de inverno em frente à Praça de Alimentação Jardins, seguindo os protocolos de biossegurança necessários. O acesso será gratuito e limitado a 12 crianças acompanhadas de um adulto responsável cada, por sessão (30 minutos). Para participar, basta o adulto apresentar cadastro na plataforma Shopping Jardins Online.

Puppy Play

Carrossel, autopista, cama elástica, simuladores, jogos eletrônicos e brinquedos para as crianças de todas as idades são as atrações do parque eletrônico localizado na Praça de Alimentação Jardins. O Puppy Play irá funcionar das 12h às 21h. Pura diversão!

Histórias da Narizinho

De 14 a 17 de outubro, Narizinho e a inseparável boneca Emília estarão na Praça de Eventos Ipê alegrando ainda mais a temporada das crianças. Os espetáculos serão gratuitos e acontecerão em sessões às 15h, 16h e 17h. O acesso será limitado, seguindo todos os protocolos sanitários necessários. E para curtir as apresentações, basta retirar a pulseira de acesso, antecipadamente, nas lojas infantis. Confira a programação em shoppingjardins.com.br .

Foto: Divulgação

Da assessoria