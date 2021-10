Vacinação para os profissionais da Saúde de 18 a 39 anos inicia nesta sexta-feira

Na sexta-feira e sábado, dias 8 e 9, serão vacinados os profissionais de saúde com idade entre 18 e 39 anos. E para ter acesso à imunização, o trabalhador deverá apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência de Aracaju e o cartão de vacinação onde as doses anteriores foram registradas.

Os profissionais que se vacinaram em outros estados devem se cadastrar no VacinAju, disponível no site da Prefeitura. Já os que receberam a vacina no interior do estado, devem buscar o município onde foram aplicadas as doses anteriores, para receber o reforço.

Pontos de vacinação

Drive-thru Parque da Sementeira (das 8h às 17h). Para a dose de reforço, não é preciso de código de validação.

Pontos fixos (das 8h às 16h)

Estação Cidadania – Bugio

Aracaju Parque Shopping – Bairro Industrial

UNINASSAU – Av. Rio de Janeiro

Igreja Universal – próximo ao viaduto do DIA

Shopping RioMar – Coroa do Meio

UNIT – Farolândia

UBS Santa Terezinha – Robalo

Auditório da Escola Presidente Vargas – Siqueira Campos

Para se vacinar, os profissionais de saúde devem apresentar o cartão de vacinação, documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju. Além desses documentos, os imunocomprometidos devem apresentar relatório médico.

