Vereador Eduardo Lima participou de reunião na SEMED

Eduardo Lima (Republicanos), cumpriu sua agenda de trabalho na manhã desta quinta-feira, 7, na Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

O parlamentar esteve reunido com a secretária Maria Cecília Tavares Leite, para atender ao pedido da comunidade do bairro São Conrado, onde esteve no dia 28 de setembro, visitando a Escola Municipal José Conrado de Araújo. Na visitação Eduardo Lima foi acompanhado pela diretora Carla Tavares que apresentou as necessidades de reformas pelas quais o estabelecimento de ensino vem passando.

Maria Cecília demonstrou que está atenta aos problemas da escola e confirmou que existe um planejamento direcionado para que as reformas ocorram o mais breve possível, realização que trará um grande êxito não só para os estudantes como também para o corpo docente.

Aproveitando o ensejo, o vereador apresentou para secretária dois projetos voltados para as escolas municipais. O primeiro chamado de “Projeto Help- Uma Palavra Pode Salvar”!, trata-se da aplicação de Palestras que cuidam do psicológico e do emocional, os voluntários também disponibilizam um serviço de escuta, para as pessoas que tenham esta necessidade sintam-se tocadas a falar sobre seus problemas.

O segundo é o “Divertindo a Mente”, que é de autoria de Eduardo, está em tramitação na Câmara e possui o objetivo de inserir o serviço de Psicologos e Assistentes Sociais permanentemente nas instituições municipais de ensino.

Fonte e foto assessoria