Zoológico de Aracaju estará aberto no Dia das Crianças

Dia contará com visita assistida e ações de conscientização de prevenção da fauna para as crianças

Na próxima terça-feira, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, dia que é comemorado o dia das crianças, o Zoológico de Aracaju, que fica localizado no Parque da Cidade, na Zona Norte da capital sergipana, estará aberto para visitação no horário das 8h às 12h.

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) estará com equipe disponível para realizar a visita assistida aos recintos do zoo, com o objetivo de fortalecer a conscientização e educação ambiental no local. Haverá palestra com explicação dos motivos para não alimentar animais no zoológico e terá ainda veterinários mostrando os animais e explicando as crianças sobre as espécies.

Os visitantes são orientados antes do acesso a área onde ficam os animais. “A partir das orientações, os grupos fazem a visita ecológica, onde tem acesso a todas as explicações sobre o zoológico e o parque, para que passem a entender o motivo pelo qual animais estarem ali e os cuidados que eles precisam para ter para uma vida saudável”, revelou o diretor-presidente da Adema, Gilvan Dias.

Na visita assistida, os demais visitantes conhecem todo o funcionamento do zoológico, além disso, são apresentadas às espécies que moram no zoológico e aprendem como se portar frente a um animal silvestre, além de ficar por dentro da rotina do local, gerando consciência pela educação ambiental.

Foto: Ascom/ Sedurbs