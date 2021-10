1ª Noite Da 2ª edição da feirinha de artesanato de Barra foi de reggae

Boa música, diversos produtos de artesãos locais, comida gostosa e um espaço kids compunha o cenário do primeiro dia da da 2ª edição da Feirinha de Artesanato realizada nesta sexta-feira, 8, na Praça Iremar Mecenas, ao lado do Pórtico. Um iniciativa da Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.

Ao som de um reggae de qualidade com apresentação do vocalista e guitarrista da Banda Reação, Júnior Moziah os morados e visitantes puderam curtir uma noite agradável, soltar o corpo no balanço das canções que animaram pais e filhos. O artista cantou composições da banda Reação , além de tocar Djavan, Vanessa da Mata, Elis Regina e canções internacionais. O show durou quase três horas e a galera curtiu até o final.

Enquanto a música rolava os barracoqueirenses e turistas aproveitaram para adquirir peças feitos pelos artesãos locais, que utilizam técnicas de crochê, renda de filé, ponto cruz e bordado, patchwork, biojoias, amigurumi, mandalas e reciclados, e também comerem deliciosos pratos na praça de Alimentação.

A Feirinha também acontece neste sábado, 9, e domingo, 10, das 16h às 22h. O evento é aberto ao público e gratuito. E nesse sábado, 9, contará com a apresentação do Trio pé de serra, Xique-Xique, e no domingo, 10, tem show do cantor Jan Ferral, voz e violão.

Andréa Oliveira / SECOM Barra dos Coqueiros