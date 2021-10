Paredões tiram sossego dos moradores do Povoado Rua da Palha, em Santa Luzia

O desrespeito aos direitos do ser humano anda sem controle e sem limites no povoado Rua da Palha, na cidade de Santa Luzia do Itanhy.

A poluição sonora, ocasionada por alguns sons, que são instalados nas malas de carros, os chamados “paredões”, estão tirando o sossego dos moradores dessa comunidade, principalmente dos mais idosos.

De acordo com o jovem Denisson, que mora na Rua da Palha, no último final e semana, o barulho ensurdecedor dos paredões, tomou conta da comunidade, tanto no sábado, quanto no domingo. “Ninguém pode dormir, e na rua que eu moro, existem muitos idosos”, lembrou o rapaz.

O morador pede às autoridades do município, que tomem as devidas providências com esses paredões que não respeitam as pessoas da Rua da Palha.

Por Magno de Jesus