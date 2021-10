Polícia Civil divulga imagens de homem suspeito de roubos em farmácias na cidade de Aracaju

A Polícia Civil divulgou, neste sábado (8), imagens do suspeito de praticar vários roubos a farmácias de Aracaju. Os crimes foram praticados entre o último mês de setembro e este mês de outubro. As investigações estão sendo conduzidas pela Coordenadoria de Polícia Civil da Capital (Copcal).

A delegada Nalile Castro pediu a contribuição da população para chegar ao suspeito dos crimes. “A Polícia Civil investiga um homem suspeito de praticar assaltos a farmácias na capital. Estamos divulgando imagens e pedimos a população ajuda para identificá-lo e localizá-lo”, ressaltou.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre a identidade do suspeito, assim como sua localização, sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP