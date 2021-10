O deputado estadual Capitão Samuel protocolou ofício dia 28 de setembro, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (ALESE), solicitando uma audiência com a Comissão de Segurança Pública da Casa, com o objetivo de poder dialogar com os representantes do movimento da Polícia Unida.

A solicitação tem o objetivo de apresentar as reivindicações da categoria.