Senar/SE realiza cadastro de prestação de serviços na área da saúde

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe –Senar/SE está realizando cadastro para prestadores de serviços médicos nas áreas de enfermagem, ginecologia e urologia. Os profissionais atuarão no Senar Saúde, programa que atende homens e mulheres do campo, com o objetivo de conscientizar sobre prevenção à saúde e qualidade de vida.

O Senar Saúde é desenvolvido em parceria com as Prefeituras Municipais, Sindicatos Rurais e contribuintes. Durante a ação é realizado o atendimento dos produtores (as), trabalhadores (as) rurais e seus familiares com informações sobre prevenção, câncer de próstata, mama e colo do útero, além da coleta de exames de PSA, exame de toque retal e exame papanicolau.

O cadastro pode ser realizado através do envio da documentação para o e-mail cadastrofprps@senarsergipe.org.br. Podem participar deste credenciamento as pessoas jurídicas que atendam a todas as exigências do edital disponível no site.

As ações têm como foco prioritário a educação em saúde, com prevenção, diagnóstico precoce, vacinação, questões de gênero, violência doméstica, prevenção do câncer do colo do útero, da mama, das doenças sexualmente transmissíveis, entre outros, com o intuito de promover o controle de fatores de riscos que afetam diretamente a saúde da mulher rural.

Fonte e foto assessoria