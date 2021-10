Confiança vence Vitória por 1 a 0 e deixa zona de rebaixamento da Segundona

O Confiança venceu o Vitória por 1 a 0 neste sábado (8) e obteve seu primeiro triunfo na competição, que fez com que o time chegasse à 13ª posição, com seis pontos, e deixasse o Z-4.

Depois de um começo melhor do Rubro-Negro, os donos da casa passaram a controlar a partida. O time criou algumas oportunidades, mas o placar permaneceu zerado durante os primeiros 45 minutos.

O gol do jogo saiu no segundo tempo, aos 29 minutos. Leandro Kivel ficou com uma sobra de bola na entrada da área e acertou um belo chute no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro Ronaldo.

Apesar da pressão do Vitória, a equipe sergipana suportou bem e saiu de campo com três pontos positivos.

O resultado deixa o Confiança em 19º, com 25 pontos somados. Já o Vitória está em 18º, com 26 pontos conquistados.

Foto: Comunicação do Vitória