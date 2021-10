Contadores encaram eleição para o CRC/SE em busca de renovação

Profissionais da contabilidade de Sergipe, reuniram-se e criaram a Chapa 2. O objetivo é renovar o conselho e fortalecer a classe contábil.

Iniciou neste sábado (9), a campanha para a eleição do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRC/SE). Profissionais da contabilidade sergipana, lançam a Chapa 2 para concorrer a eleição do Conselho, que será realizada nos dias 23 e 24 de novembro. Desta vez, para a renovação de 2/3 (dois terços) dos membros do plenário.

Esse grupo decidiu unir forças e agir para renovar o CRC/SE e realizar uma gestão mais aberta no sentido de atender às demandas dos profissionais contábeis.

A chapa 2, é liderada por João Izaias, profissional da contabilidade há mais de 29 anos e Vice-presidente do Sindicato das Empresas Contábeis de Sergipe (SESCAP/SE). Essa chapa, está sendo composta por 16 integrantes, entre eles, contadores (as) e técnicos em contabilidade, atuantes no mercado sergipano. E reúne propostas que, segundo João Izaias, foram pensadas e definidas em conjunto.

“Queremos uma gestão participativa, onde todos possam contribuir para o fortalecimento da classe. Então, nada mais justo, que já em campanha, haja essa participação e opinião de todos os envolvidos”, afirma João Izaias.

Ainda, de acordo com o contador, essa é a primeira vez que uma chapa é composta por lideranças de outras entidades. E afirma que o conselho de contabilidade precisa de renovação, por isso, ele acredita nessa participação e união das entidades.

“Buscamos convidar para compor a chapa, pessoas comprometidas com nossa profissão, que tem voz e que de fato desejam trazer mudanças efetivas para a classe contábil”, diz João Izaias.

A Chapa 2 tem como objetivo geral, unir forças dos profissionais e entidades contábeis em prol do fortalecimento da classe, do reconhecimento profissional, estabelecendo orientação e fiscalização preventiva, como também aprimorar a educação profissional continuada.

A chapa 2 é composta pelos seguintes membros:

1- João Izaias, Contador

2- Erenita Sousa, Contadora

3- Alvani Bomfim, Contador

4- Francinaldo Rodrigues, Contador

5- Dailton de Castro, Contador

6- João Teles, Contador

7- Karyne Cardoso, Contadora

8- José Aparecido, Técnico em Contabilidade

9- Bruno Teixeira, Contador

10- Fábio Moreira, Contador

11- Weslley Vidal, Contador

12- Wilson Alves, Contador

13- Erathósthenes Menezes, Contador

14- Jocelda Fonseca, Contadora

15- Rose Mary Trindade, Contadora

16- Lourdes Almeida, Técnica em Contabilidade

Por: Nathália Passos