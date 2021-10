Dia das Crianças celebrado com distribuição brinquedos

Para celebrar o Dia das Crianças com muita alegria, o Hospital Pediátrico Dr José Machado de Souza, localizado no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), preparou uma tarde especial com distribuição de brinquedos para a garotada que estava internada no Pronto Socorro pediátrico da unidade hospitalar. Bolas, Bonecas, jogos, entre outros objetos foram alguns dos ingredientes para fazer a criançada esquecer a dor e colocar um belo sorriso no rosto.

A gerente da Pediatria do HUSE, Isabela Cordeiro, foi uma das incentivadoras dessa alegria. “Ver a alegria estampa no rosto de uma criança internada, não tem preço. Está é nossa satisfação, tanto profissional como pessoal, trazer momentos de alegria, conforto, carinho, afeto e diversão neste momento considerado delicado para cada um que está internado”, pontuou a gerente.

A distribuição dos brinquedos só foi possível pelo apoio de toda a equipe da unidade hospitalar. “Meu esforço não valeria nada se não fosse o apoio e incentivo que recebi de minha equipe e de alguns doadores e voluntários. Eu sou só gratidão por esse momento e apoio de todos que acreditam que é possível”, disse Isabela Cordeiro.

Fonte e foto SES