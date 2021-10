Hemose altera horário de atendimento no feriadão em Aracaju

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informa que neste feriado prolongada da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, funcionará com horários alterados. A liberação de sangue e demais hemocomponentes para rede hospitalar prossegue em regime de plantão 24 horas.

Na segunda-feira, 11, o serviço de doação de sangue e o Ambulatório na sede do Hemocentro, funcionam no horário das 7h30 às 12h. Na terça-feira, 12, feriado, não terá atendimento ao público e na quarta-feira, 13, o serviço retorna no horário regular, das 7h30 às 17h.

Já no posto de Coleta no Shopping Riomar, as atividades serão retomadas somente, na quinta-feira, 14, em decorrência da mudança da sala, que passará a funcionar na loja em frente a Havana Cafeteria, no 2° Piso, no horário, das 13h às 17h.

De acordo com o enfermeiro Roney Magalhães Bamtin, a mudança da sala atende pedido da administração do Riomar. “Aproveitamos para convidar os cidadãos a fazer a doação de sangue no Hemose ou posto de coleta no shopping. Aguardamos vocês”, convidou ele.

Para doar, o voluntário precisa estar bem de saúde, ter entre 16 a 69 anos de idade, pesar acima de 50 kg e apresentar documento oficial e original de identidade. Já os menores de idade devem apresentar um termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal.

Vacinas

Os cidadãos que estão em fase de vacinação contra Covid-19, devem observar os intervalos para doação de sangue. Aqueles que foram imunizados com a vacina Coronavac, deve aguardar 2 dias para doar sangue. E para quem fizer uso das vacinas da Astrazeneca, Pfizer e Janssen, deve aguardar 7 dias para doação.

Mais informações sobre o serviços e agendamentos de doações e campanhas, através dos telefones: 3225-8039, 3259-3174 e 99191-2977.

Fonte e foto SES