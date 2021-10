PC prende investigado por homicídio e roubos na Barra dos Coqueiros

Em parceria entre o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a 11ª Delegacia Metropolitana (11ª DM), foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva do investigado pelo homicídio que vitimou Luiz Fernando Alves dos Santos. A prisão ocorreu nessa sexta-feira (8).

O crime foi praticado no dia 25 de julho de 2020, por volta das 22h, às margens do Rio Sergipe, no bairro Olimar, em Barra dos Coqueiros.

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado porque a vítima Luiz Fernando teria escapado de morrer na data em que Adeilton Alves Morais Filho foi morto no Loteamento Coqueiral, bairro Porto Dantas, em Aracaju.

O investigado, inconformado com a morte do amigo Adeilton, considerado primo, culpou Luiz Fernando e resolveu se vingar, efetuando três disparos de arma de fogo na região da cabeça da vítima, a qual morreu no local do crime.

O suspeito do crime também é investigado pela prática de diversos roubos na Barra dos Coqueiros e em Nossa Senhora do Socorro. Ele estava chegando na Barra dos Coqueiros para praticar um assalto em um ponto de venda de Açaí. No entanto, os policiais do DHPP e da 11ª DM conseguiram prendê-lo, evitando mais um crime.

Fonte e foto SSP