Prefeitos sergipanos destacam mandato do deputado Laércio Oliveira

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) deu continuidade à agenda de visitas pelo interior do Estado nesta quinta-feira, 7, e sexta-feira, 8, em cinco municípios. Durante os encontros, o parlamentar expôs sua pretensão de disputar o Governo do Estado e ouviu as demandas de cada localidade. Laércio também aproveitou para fazer uma prestação de contas do seu mandato e debateu a vocação econômica de cada região.

Em Areia Branca, ele esteve com o prefeito Alan de Andrelino, o vice-prefeito Hugo Oliveira Lima, o ex-prefeito Agripino e o secretário especial Adelvan Andrelino. O gestor municipal agradeceu a visita do deputado. “Nós estamos sempre de portas abertas. Laércio é um político que tem uma bagagem grande, é um excelente administrador e um bom nome que pode vir a ajudar muito o nosso Estado”, disse Alan.

Frei Paulo

Em seguida, Laércio esteve em Frei Paulo, onde foi recebido pelo prefeito Anderson de Zé das Canas, pela vice-prefeita Dona Mércia Dantas, secretários municipais e vereadores. Anderson agradeceu ao deputado pelas emendas enviadas, que totalizam, desde o início do seu mandato, mais de R$ 4,5 milhões, e elogiou o trabalho desenvolvido por Laércio.

“Nós já conhecemos o trabalho de Laércio Oliveira, um parlamentar que tem feito muito por nosso povo e por nosso município. Ele foi o segundo deputado mais bem votado em Frei Paulo e sempre está presente. Nós fazemos parte de um grupo e, se ele for o escolhido, pode ter certeza que nós estaremos juntos para trabalhar. Ele tem uma grande experiência como deputado e como empresário, sem dúvida é uma pessoa muito bem preparada para administrar o Estado de Sergipe, não tenho dúvida disso, porque ele reúne todas as condições, é uma pessoa dedicada e, se for o escolhido, será uma pessoa a altura do governador Belivaldo Chagas”, apontou o prefeito.

Pedra Mole e Pinhão

Em Pedra Mole, o deputado Laércio Oliveira visitou o prefeito Zé de Loló, secretários e vereadores. Continuando a agenda de visitas, ele esteve em Pinhão, onde foi recebido pelo prefeito Dr Charles, vice-prefeito José Augusto e secretários. Uma das pautas da reunião foi a geração de empregos, exatamente uma das bandeiras defendidas por Laércio Oliveira.

Dr Charles falou sobre a administração e parabenizou o deputado pelo trabalho realizado em todo o Estado de Sergipe. “O deputado é uma pessoa muito querida por todos nós e a gente fica grato com sua visita. Tenho certeza que em breve ele trará boas notícias para o nosso município. É um nome que nós sempre ouvimos falar muito bem e, dependendo da conjuntura política, não tenho dúvidas que ele seria uma excelente opção para ser pré-candidato ao governo do Estado”, afirmou o prefeito.

Nossa Senhora das Dores

Por fim, Laércio Oliveira esteve em Nossa Senhora das Dores com o prefeito Mário da Clínica, presidente da Câmara de Vereadores, Fábio Rosa, vereador Gerino e secretários municipais. Também participaram da reunião os ex-vereadores Abner Melo e Ferreira. “Laércio e um empreendedor, um deputado atuante, uma pessoa correta, responsável e honra com seus compromissos. O nosso Estado precisa de pessoas assim”, afirmou Mário.

Foto assessoria

Por André Carvalho