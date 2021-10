Prefeitura de Aracaju reabre inscrições do edital Coleção Literarte

A Prefeitura de Aracaju reabriu as inscrições para o edital de literatura jovem, Coleção Literarte. O Termo Aditivo foi publicado nesta sexta-feira, 8, e permite que novas inscrições sejam feitas até às 23h59 do dia 15 de outubro. Com investimento de R$49 mil, o projeto vai contemplar sete projetos para publicação de livros voltados para o público jovem, utilizando os recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc.

A reabertura das inscrições permite que outros escritores sergipanos, acima dos 18 anos, possam se inscrever no edital, desde que tenham residência em Aracaju e possuam pelo menos dois anos de trajetória no campo artístico-cultural. Para participar do edital, é indispensável apresentar a anatomia do livro, anexada no ato da inscrição.

Os recursos serão distribuídos entre os sete projetos contemplados, podendo cada um dos proponentes receber até R$7 mil para publicação de um livro com no mínimo 70 páginas. As inscrições devem ser feitas no site https://mapas.cultura.se.gov.br.

Os proponentes poderão se inscrever neste edital como pessoa física ou jurídica, considerando cada critério exigido no documento publicado no Diário Oficial do Município (DOM) e disponibilizado nas redes sociais da Funcaju. O edital reserva o percentual de 20% do valor para propostas de artistas negro(a)s, mulheres cis, transexuais e travestis.

A seleção dos trabalhos será feita por meio de comissão que será instituída por portaria no DOM, e levará em consideração critérios como originalidade, qualidade técnica, domínio da linguagem e estímulo à leitura, com pontuações de peso igual para cada um desses critérios.

Inscrições

No momento da inscrição, o proponente deverá preencher o formulário e se responsabilizar pela veracidade das informações fornecidas. Não será permitida a terceirização de representação jurídica.

As dúvidas e informações relativas aos conteúdos editalícios devem ser tratadas exclusivamente junto à Funcaju, no e-mail entregasaldirblanc.aracaju@gmail.com ou no telefone (79) 3179-1380, das 8h às 13h, em dias úteis.

Cronograma

Após a finalização das inscrições, a Funcaju terá até o dia 20 de outubro para apresentar o resultado preliminar. De 21 a 22 de outubro, os proponentes terão prazo para interposição de recurso. No dia 25 de outubro, será publicado resultado definitivo, e os escritores terão até o dia 20 de dezembro para entregar a obra finalizada.

