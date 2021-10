Programa IST/Aids orienta comunidade sobre uso de preservativo feminino e pré-natal

Programa participou nesta sexta-feira, 08, de uma mobilização realizada pelo grupo “Mulheres de Peito”

O Programa IST/Aids da Secretaria de Estado da Saúde (SES) participou nesta sexta-feira, 08, de uma mobilização realizada pelas “Mulheres de Peito”, na Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa). Durante a iniciativa, o programa orientou as participantes sobre o uso correto do preservativo feminino e explicou sobre a importância do pré-natal.

Outubro é um mês muito importante para a sociedade, por se tratar de um período de intensificação da mobilização e conscientização, objetivando controle do câncer de mama. Por ser um mês com foco na saúde feminina, o médico e gerente do Programa IST/ Aids, Almir Santana, acredita ser eficaz orientar sobre a saúde sexual também.

“A ação está sendo realizada pelo grupo Mulheres de Peito, que está reunindo mulheres para estimular o autoexame de mama e outras avaliações. Nós fomos convidados para falar sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis. Estamos incentivando as mulheres a conhecer a camisinha feminina e também estamos explicando sobre o pré-natal”, disse o médico Almir Santana.

Conforme o gerente é necessário melhorar o acompanhamento das gestantes nos municípios. “Precisamos melhorar o pré-natal nos municípios, para diminuir o nascimento de crianças com sífilis congênita e HIV. Conversar com a comunidade é bom para deixar todos atentos sobre a melhoria do pré-natal. Além disso, estamos disponibilizando camisinhas feminina e masculina”, destaca Santana.

A participação do Programa IST/Aids na ação marca a retomada do trabalho de prevenção junto à comunidade geral.