2ª edição da feirinha de artesanato mostra o que a Barra tem de melhor

Com uma programação diferenciada, a Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Turismo, realizou nos dias 8, 9 e 10 de outubro a 2ª edição da Feirinha de Artesanato, na Praça Iremar Mecenas, ao lado do Pórtico. Pode-se dizer que o evento repetiu o sucesso da 1ª edição, e foi prestigiado por centenas de famílias barracoqueirenses e visitantes de cidades vizinhas.

Aberta ao público e com entrada gratuita, a Feirinha de Artesanato reuniu exposição de peças feitas por artesãos do município, gastronomia e shows musicais. Também movimentou a economia local e proporcionou uma nova opção de lazer para todos.

A primeira noite do evento, na sexta-feira, 8, foi marcada pela apresentação do vocalista e guitarrista da Banda Reação, Júnior Moziah, que cantou canções que embalaram a Feirinha. Já no segundo dia, sábado, 9, foi a vez do Trio Xique-Xique tocar aquele autêntico forró pé de serra. E neste domingo, 10, o cantor Jan Ferral – voz e violão, apresentou o melhor da MPB, com um repertório altamente sofisticado.

“Achei a Feirinha [de Artesanato] muito organizada e bastante atrativa. Uma estrutura belíssima, garantindo conforto e segurança a nós que somos visitantes. Pretendo retornar outras vezes”, disse a visitante Cláudia Ferreira.

A próxima edição da Feirinha de Artesanato acontecerá nos dias 12, 13, 14 e 15 de novembro, na Praça Iremar Mecenas, ao lado do Pórtico, das 16h às 22h. Você não vai perder, né? Até lá!!!

FEIRINHA DE ARTESANATO

A Feirinha de Artesanato é um evento que acontece mensalmente para expor o que a Barra dos Coqueiros tem de melhor na cultura, no artesanato e na gastronomia.

Lucas Iann / SECOM Barra dos Coqueiros