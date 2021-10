2ª noite da 2ª edição feirinha artesanato de Barra foi de Pé de Serra

Sanfona, triângulo e zabumba fizeram a alegria dos barracoqueirenses e turistas no segundo dia da Feirinha de Artesanato, que aconteceu no sábado, 9. O som ficou por conta do Trio Pé de Serra Xique-xique. Eles levantaram os visitantes da Feirinha ao som de um forró danado de bom. Esse evento é uma ação Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, para gerar emprego e renda para os barracoqueirenses.

A Feirinha ocorre na Praça Iremar Mecenas, ao lado do Pórtico. Além de um espaço para música, a Feirinha reúne peças de diversos artesãos locais e uma variedade de comidas na praça de alimentação.

E neste domingo, 10, haverá show do cantor Jan Ferral, voz e violão. O evento é aberto ao público a partir das 16h. E só para lembrar é gratuito. Leve toda a família e aproveite essa grande festa que junta música, artesanato e comida num espaço só.

Prefeitura de Barra dos Coqueiros