Ação conjunta apreende adolescente investigado por atos infracionais de homicídio em Canindé

Policiais civis da Delegacia de Canindé de São Francisco e do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreenderam um adolescente investigado por um homicídio e por duas tentativas de homicídio, além de já possuir diversas passagens pelas práticas de tráfico de drogas no município. A prisão ocorreu na sexta-feira (8).

De acordo com as investigações, o suspeito vinha aterrorizando o bairro Olaria na cidade de Canindé de São Francisco com disparos de arma de fogo.

Em depoimento, o investigado disse que se considerava o “dono do pedaço” em relação ao tráfico de drogas na cidade.

O adolescente já possuía um mandado de internação em aberto no qual seu irmão (também adolescente) foi apreendido por uma tentativa de homicídio.

Na manhã da sexta-feira, a equipe da Polícia Civil recebeu a informação do paradeiro dele e com o apoio do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) conseguiu cercar o local e apreendê-lo.

No momento da apreensão, ele tentou fugir pelos fundos da casa pulando os muros das casas vizinhas, porém foi interceptado por parte da equipe que estava cercando o local.

No momento da apreensão, o adolescente estava com sua companheira e, dentro da casa em que ele estava, foi encontrado um revólver calibre .32 com seis munições, uma quantidade de maconha e casacos que foram usados em homicídios na cidade.

Indagado, o adolescente afirmou que a arma encontrada foi utilizada em três situações de homicídio/tentativa que ele praticou e que a droga para revenda estaria com um outro indivíduo de nome.

Em diligências na casa indicada, foi encontrada outra pequena quantidade de drogas, três munições de calibre .32 e três munições de calibre .38. Ao notar a presença policial, o suspeito indicado pelo adolescente fugiu para um matagal que fica no fim da rua na qual ele mora.

Mais dois irmãos do adolescente apreendido já estão internados por outras tentativas de homicídios e tráfico de drogas. Somando as passagens dos três irmãos, há 13 procedimentos entre tráfico de drogas e homicídios.

Fonte e foto SSP