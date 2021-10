Bairro São José recebe audiência pública do Plano Diretor na quarta

O ciclo de audiências públicas de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), realizado pela Prefeitura de Aracaju, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), entrou na última semana de discussões e, na próxima quarta-feira, dia 13, a sétima audiência, de um total de oito, acontecerá no bairro São José, às 18h30, no Colégio Estadual Atheneu Sergipense. A reunião será transmitida ao vivo no canal da Prefeitura no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=mplFoijzSPQ).

A revisão do PDDU é uma das prioridades da gestão municipal. O Plano Diretor estabelece regras, parâmetros, instrumentos e incentivos para o desenvolvimento urbano da cidade nas próximas décadas, a partir de diagnósticos urbanos, protegendo o meio ambiente e assegurando o direito à cidade, por isso é fundamental que as comunidades tenham ciência do que está sendo proposto e possam, a partir da reflexão do que querem e necessitam, intervir junto ao poder público, por meio de sugestões.

Para mobilizar a sociedade, o Município adotou diversas estratégias de comunicação, que vão desde a publicização em emissores de rádio e tv, à circulação de carros de som nas comunidades com o intuito de aumentar o engajamento popular.

O cronograma de audiências públicas será encerrado na próxima quinta-feira, 14, no bairro Areia Branca, na Emef Professor Florentino Meneses. Com o encerramento do ciclo, as audiências terão contemplado todos os bairros da capital, os quais estão divididos em oito zonas da cidade para realização dos debates.

As reuniões junto à população já foram realizadas nos bairros Santos Dumont, Santo Antônio, América, Ponto Novo, Atalaia e Bugio.

A fase de consulta pública foi prorrogada e fica disponível pelo site aracaju.se.gov.br/pddu, até o dia 15 de outubro. Por meio dela, a população pode conferir, no endereço eletrônico, o anteprojeto, mapas, demais anexos e contribuir com sugestões.

Após encerramento de consultas e audiências públicas, a Seminfra irá sistematizar e debater internamente as contribuições. Logo após, o Plano Diretor terá sua minuta finalizada, apresentada ao Conselho de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Aracaju (Condurb) e enviada à Câmara Municipal de Aracaju para apreciação dos parlamentares.

Fonte e foto assessoria