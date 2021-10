Banco do Nordeste premia micro e pequenas empresas em Sergipe

A sétima edição do Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa homenageará nesta quinta-feira, 14, quatro empresas sergipanas que se destacaram no ano de 2020 pela parceria com o Banco do Nordeste. A premiação será entregue aos vencedores em solenidade a partir das 9h, no auditório da Superintendência Estadual do Banco, em Aracaju.

Com o intuito de fortalecer, reconhecer o empreendedorismo e a contribuição das MPEs para a economia regional, a cada ano, o Banco do Nordeste premia quatro empresas em cada estado da sua área de atuação: todo o Nordeste e norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Divididos em quatro categorias: comércio, serviços, indústria e inovação, os clientes são selecionados por uma comissão julgadora formada por instituições parceiras a partir de critérios como geração de empregos, ações inovadoras, boa governança, respeito ao meio ambiente, crescimento e desenvolvimento.

“O prêmio reconhece excelentes práticas na capital e em municípios do interior de Sergipe. Além de premiar essas iniciativas, contamos a história de sucesso de cada empresário, que acaba por servir de inspiração para outros micro e pequenos empreendedores”, diz o superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana.

As MPEs selecionadas obedecem a critérios como faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, estar em atividade há pelo menos 12 meses, ter crédito vigente do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e possuir sede na área de atuação do BNB.

VII Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena e Pequena Empresa

Data: 14 de outubro (quinta-feira), às 9h

Local: Auditório da Superintendência Estadual de Sergipe

Endereço: Rua Itabaianinha, 44, Centro – Aracaju

Fonte BNB