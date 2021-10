Cejuscs de 1º e 2º graus celebram acordos de mais de R$ 3.6 mi

Os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas em Sergipe (Cejuscs) de 1º e 2º Graus do TRT da 20ª Região (TRT20) fecharam o mês de setembro de 2021 com um saldo positivo: foram celebrados acordos que juntos totalizaram mais de R$ 3.6 milhões para o pagamento de dívidas trabalhistas.

O Cejusc do 1º grau fez 106 acordos no total de R$ 891.940,92 em audiências de conciliação conduzidas pelo Juiz Substituto Antônio Francisco de Andrade. Já o Cejusc de 2º Grau efetuou 16 acordos em audiências de conciliação presididas pelo Desembargador José Augusto do Nascimento, que totalizaram o montante de R$ 2.782.376,12.

Ascom/TRT20