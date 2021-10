Cerimônia do jaleco: um motivo de orgulho e dedicação para os novos cirurgiões dentistas

Por: Dra. Andreia Braga de Oliveira

O jaleco nada mais é que um equipamento de proteção individual (EPI) para profissionais da saúde. Podemos encontrar diferentes modelos e cores, mas a cor branca é mais indicada, pois além de ter uma aparência de higiene representa a bondade e a tranquilidade.

A cerimônia do jaleco é uma tradição celebrada por muitos calouros principalmente os acadêmicos de medicina e odontologia em diferentes universidade no Brasil e em outros países com a intenção de ensinar aos estudantes seu uso correto.

A solenidade simboliza o começo de uma longa jornada de cada futuro profissional da saúde, onde todos se comprometem a desenvolver suas atividades com responsabilidade, compromisso e amor para com seus pacientes.

Durante a cerimônia recebem de seus familiares o jaleco como um ato de reconhecimento e vitória por terem sido aprovados no vestibular, sendo um motivo de orgulho para seus pais que tem a satisfação de aparenta-los a sociedade como futuros profissionais compromissados com os ideias de pureza nas ações, organização, eficiência e principalmente transparência dos serviços prestados a sociedade.

Conforme o futuro cirurgião Luís Felipe Autran Araújo Soledade “A cerimônia do jaleco marca o início de uma longa jornada para nós como futuros cirurgiões dentistas, é como se estivéssemos recebendo a responsabilidade de nos dedicarmos e nos aprofundarmos nesse processo de aprendizado para que um dia possamos assumir com total confiança e discernimento o título que nos foi acreditado!”