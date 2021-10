Com apoio da prefeitura, atleta simãodiense participa de evento esportivo em São Paulo

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, segue desenvolvendo suas atividades na área, seja na promoção de eventos esportivos ou no apoio a atletas do município.

O atleta simãodiense, Sergio Barreto, 30 anos, recebeu o apoio da gestão municipal para participar da 6ª edição do Campeonato Brasileiro de Parabadminton e a 1ª Etapa do Circuito Nacional Brasileiro Sub-23 Diego Mota de Parabadminton, realizado entre os dias 7 e 10 de outubro, na cidade de São Paulo (SP).

Sergio conseguiu o terceiro lugar na categoria dupla mista, tornando mais um fato histórico para o esporte de Simão Dias.

Para Sergio Barreto, o apoio da prefeitura foi fundamental para a sua participação no evento no estado de São Paulo. “Posso afirmar que sem o apoio da Secretaria de Esporte isso tudo não seria possível, pois com apoio fica mais fácil para que o atleta alcance seu potencial máximo que é o pódio. Agradeço muito a secretaria por acreditar e me apoiar nesta jornada”, destacou o atleta.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias