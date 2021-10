Diretórios do PT reúnem-se para defender Marcio Macedo ao Senado e lembram do PSB ao lado do Cidadania em 2020

Membros de cinco diretórios municipais do PT, das regiões Sul e Centro Sul promoveram encontro no domingo, em Salgado, para discutirem a formação da chapa majoritária do partido, que deve ter o senador Rogério Carvalho como candidato a governador. Marcio Macedo participou da reunião.

Durante o encontro, foi feita uma convocação ao vice-presidente Nacional do PT, ex-deputado federal Márcio Macedo, para que ele coloque seu nome à disposição do partido na disputa ao senado em 2022. O grupo defende uma chapa puro sangue.

Na avaliação dos participantes do encontro, com a provável vitória do ex-presidente Lula, que deve disputar a Presidência da República, “Rogério Carvalho no Governo de Sergipe e Márcio Macedo no Senado será o principal responsável pela captação de recursos para Sergipe”.

Admitiram que em razão da grande ligação que Marcio Macedo tem junto à direção nacional do PT, e especialmente com o próprio Lula, os pleitos de Sergipe seria atendido com maior rapidez.

Os petistas decidiram que vão realizar novas reuniões em outras regiões do Estado, para dialogar com mais militantes e até consolidar a vaga do Senado Federal para o próprio PT, formando uma chapa puro sangue.

Os diretórios municipais e regionais já se manifestaram favoráveis a uma chapa formada por composições com outros partidos, principalmente o PSB, abrindo a vaga ao Senado para o ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB). que já começa a acompanhar Rogério Carvalho em suas visitas a cidades do interior.

Os petistas lembraram também que “nas eleições de 2020 o PSB se uniu ao Cidadania, e indicou o ex-deputado Valadares Filho a vice-prefeito da delegada Danielle Garcia, contra a chapa formada pelo PT, que tinha Márcio Macedo na disputa pela Prefeitura de Aracaju, “com a coragem de promover um racha na base aliada, que abriu chances para que o mesmo acontecesse com Rogério Carvalho, facilitando sua candidatura a governador”.

O pessoal lembrou ainda, durante a reunião, que em 2020 o PSB resolveu se unir ao Cidadania em Aracaju, que à época era vinculado ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e mais diretamente ao ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.