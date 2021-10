Um membro do diretório estadual do PDT, confirmou na manhã desta segunda-feira (11) a informação de que o jornalista Henrique Matos deixou assessoria do deputado federal Fábio Henrique.

A informação foi confirmada por um membro do diretório do PDT do município de estância.

Tentamos entrar em contato o jornalista Henrique Matos, mas o telefone estava desligado.

O deputado federal Fábio Henrique também não comentou sobre a informação e nem confirmou o fato.